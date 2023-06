Domenica la grande processione, in allestimento le cappelle votive 

Cominciano questo fine settimana le celebrazioni per il Corpus Domini. I residenti dei diversi quartieri sono già a lavoro per realizzare le suggestive cappelle che saranno allestite nel percorso. Domenica è in programma la solenne processione interparrocchiale.

Si comincia con la Santa messa alle 18 nella chiesa di San Giovanni Evangelista e poi si prosegue con la processione per le vie Malta, Sant’Antonio, Finlandia, Grecia, Lussemburgo, piazza IV Novembre, Vittorio Veneto, Porcu, Buozzi, Marconi, Sicilia, Cagliari e Zara per poi arrivare nel sagrato della basilica di Sant’Elena.

Sabato 18 invece è in programma la processione del Corpus Domini della basilica. Alle 18 la messa, poi il corteo si snoderà per le vie Parrocchia, Cavour, Porcu, Cialdini, Roma, Sassari, De Candia, Bonaria, piazza Azuni e via Marconi con arrivo nel sagrato.

C’è grande attesa proprio per le cappelle. Erano tantissime anni fa, in seguito il loro numero si è ridotto ma negli ultimi tempi i fedeli hanno risposto all’appello dei parroci creando dei piccoli capolavori in mezzo alla strada, come piccole chiese di quartiere simbolo di fede e di devozione. La più grande, maestosa e antichissima viene realizzata in via Porcu, accogliere la processione interparrocchiale. Veniva preparata fin dal 1916. Poi ci fu uno stop negli anni della guerra. L’altare ospita la statua del Sacro Cuore e tutto attorno ci sono tantissimi fior.

