Domenica la Festa del borgo con la Sagra del civraxiu 

Domenica, il centro storico di Sanluri si anima tornando indietro nel tempo con la 29ª edizione della Festa del Borgo, accompagnata dall’ottava Sagra del Civraxiu. Per tutta la giornata le vie del borgo ospiteranno oltre cento punti espositivi dedicati all’artigianato, alle produzioni locali, alle creazioni artistiche e agli antichi mestieri. Trenta punti ristoro, tra case aperte, baracche e angoli di degustazione, e lungo le strade, gli scorci e le piazze saranno dislocati laboratori, dimostrazioni, spettacoli, musica e incontri culturali.

Particolare attenzione sarà dedicata quest’anno alla filiera del pane e al grano, con un percorso che permetterà di seguire le diverse fasi, dalla semina alla trasformazione fino al pane appena sfornato. «Non dobbiamo dimenticare», dice il sindaco, Alberto Urpi, «che Sanluri sin dall’antichità era conosciuta come la terra ‘e lori , la terra del grano. Proprio in nome della tradizione abbiamo dedicato una spazio particolare al nostro pane simbolo».

Per gli appassionati di pittura e fotografia torna il concorso a premi di pittura estemporanea e di fotografia, il tema è quello dei colori del grano e della luce della memoria. Sabato la prima edizione della gara podistica “Corriamo tra Borgo e Castello” della Polisportiva Johannes Sanluri.

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