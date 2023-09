Domenica la D Subito due sfide fra le quattro sarde 

L’attesa sta per terminare. Domenica prende il via la Serie D, con le sarde nel girone G. C’è tanta curiosità per vedere all’opera in campionato le quattro formazioni isolane, impegnate su obiettivi simili, che dovranno confrontarsi ancora una volta con formazioni laziali e campane. Nel raggruppamento, durissimo, sono presenti nobili decadute come Nocerina e Casale che hanno trascorsi in Serie B.

Costa Orientale Sarda, Atletico Uri, Budoni e Latte Dolce, dopo l’antipasto della Coppa Italia, sono pronte per questa nuova stagione. L’obiettivo principale per tutte, ben consapevoli delle difficoltà che incontreranno, è quello di confermarsi nella quarta serie. Hanno comunque allestito degli organici per poter competere con qualunque avversario e magari conquistare più di una semplice salvezza. Le uniche compagini reduci dalla scorsa stagione sono Cos e Atletico Uri che si troveranno davanti nella prima giornata. Appuntamento domenica al campo “Is Arranas” di Tertenia alle 15.

Entrambe sono state eliminate dalla Coppa Italia per mano del Latte Dolce. Hanno quindi voglia di riscatto: «Una partita difficile come lo saranno tutte», dice l’allenatore della Cos, Francesco Loi, «l’Atletico Uri oltre a poter contare su un nucleo solido si è anche rinforzata. Ha per esempio riportato in Sardegna, Yann Fangwa. Per quanto ci riguarda», continua, «faremo la nostra gara cercando di ottenere il massimo. Stiamo lavorando bene. Partire col piede giusto», conclude il tecnico di Loceri, «è importante».

L’altra sfida

A quasi 160 chilometri di distanza, sempre con fischio d’inizio alle 15, si affronteranno le matricole Budoni e Latte Dolce che nella scorsa stagione hanno dato vita ad una spettacolare battaglia per il salto di categoria. A spuntarla erano stati i sassaresi, poi comunque raggiunti in D dalla squadra di Raffaele Cerbone, promossa attraverso il percorso a rischio dei playoff. La squadra di Mauro Giorico sembra aver già trovato la quadra. Le vittorie di Coppa con Uri e Cos lo dimostrano. Troverà un Budoni che ha cambiato tanto rispetto alla passata stagione. Non mancherà di certo lo spettacolo.

