Domenica in rosa a Cagliari 

Colori e numeri. Quando arriva marzo e porta con sé la SoloWomenRun, le prime cose che si chiedono sono queste. E allora eccole: il grande fiume delle donne che celebrano se stesse, la gioia e il diritto di vivere la miglior vita possibile, la felicità di una domenica di sana attività fisica all’aria aperta avrà un colore rosa acceso. Domenica mattina, a comporlo, ci saranno non meno di 12 mila donne: le iscrizioni - ha annunciato Andrea Culeddu, coinvolto nell’allestimento sin dalla prima edizione del 2015, al secondo anno come capo organizzatore - hanno già superato la quota raggiunta lo scorso anno: «Abbiamo messo un tetto a quota 15mila, contiamo negli ultimi giorni di avvicinarci il più possibile. Le iscrizioni sono aperte sino a sabato anche per la 10 km sul sito solowomenrun.it e in vari punti a Cagliari e non solo».

Tutta la Sardegna

Gli altri temi sono più consistenti. Il coinvolgimento di tutta la Sardegna, innanzitutto, ma non solo: «Abbiamo associazioni dall’Ogliastra dal Nuorese, da Sassari, ma anche tante persone dalle altre regioni. Quest’anno abbiamo avuto qualche richiesta dall’estero», aggiunge Culeddu. Sarà merito anche dell’impatto visivo che la corsa (o camminata) ha con quella sua unità cromatica, ma anche dell’idea di festa che trasmette: «Le immagini di 1500 donne che ballavano in quel flashmob improvvisato hanno fatto il giro del mondo», prosegue, ricordando che anche quest’anno ci sarà Radiolina a garantire l’adeguata colonna sonora e l’animazione alla Fiera, epicentro della manifestazione di domenica.

Il percorso

Cagliari si prepara a una giornata di festa e di sole. Il quartier generale della Fiera sta già distribuendo i pacchi gara alle associazioni (qualcuna deve ritirarne migliaia per le proprie iscritte) che attraverso la ricerca di partecipanti fanno crowfunding per le attività solidali e che sperano di vincere il charity goal che finanzia i tre progetti migliori. Da domani aprirà anche per le iscrizioni e venerdì e sabato consegnerà il kit di gara alle iscritte individualmente. Dalla Fiera domenica alle 9.30 scatterà la prova Open di 5 km aperta a tutte e alle 11.30 quella Challenge di 10 (due giri) per le agoniste che avranno all’arrivo un pubblico degno di un’Olimpiade. Passerà per viale Diaz, salirà al Bastione, scenderà in piazza Yenne, per percorrere via Roma e tornare verso la Fiera

Le motivazioni

Ieri, presentandolo, tutti hanno sottolineato la gioia e l’orgoglio di far parte di questo evento. Dal Comune di Cagliari (con l’assessora Marina Adamo e la presidente della Commissione Pari opportunità Stefania Loi) ai presidenti di Fidal Sardegna (Sergio Lai), Uisp Cagliari (Pietro Casu) e Cagliari Atletica Leggera (Alexa Leinardi).

