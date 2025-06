Domenica il via al Rally dell’Asinara 

Partenza da Castelsardo, arrivo a Porto Torres, ben 66 auto iscritte al rally moderno e prove concentrate in due giorni per aumentare la spettacolarità di una manifestazione che si svolgerà sulle strade in asfalto di nove Comuni. Edizione stuzzicante la 30ª del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, gara valida come secondo round della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato regionale delegazione Sardegna Aci Sport. Sono ben 73,50 i chilometri cronometrati, articolati in cinque speciali da ripetere due volte, sui tracciati di Sassari, Castelsardo, Porto Torres, Osilo, Sorso, Codrongianos, Muros, Ossi e Usini.

Parco assistenza e quartier generale, con direzione gara e sala stampa, saranno situati a Sassari, mentre la partenza cerimoniale si svolgerà a Castelsardo sabato alle 14.30. Porto Torres ospiterà l’arrivo della prima tappa e la partenza della seconda, domenica alle 9.15, oltre che l’arrivo finale e le premiazioni.

I piloti

Al via 73 vetture, con tutti i protagonisti del panorama rallistico regionale e diversi equipaggi provenienti dalla Penisola. Nel moderno, 66 iscritti tra cui dieci potenti vetture Rally2. Su Skoda Fabia Rs, Marino Gessa-Salvatore Pusceddu, Maurizio Diomedi-Giuseppe Pirisinu, Vittorio Musselli-Massimiliano Frau, Antonio Dettori-Marco Demontis. Su Skoda Fabia Evo Sergio Emanuele Farris- Alessandro Frau, Auro Siddi-Giuseppe Maccioni (vincitori nel 2022), Pierangelo Tasinato-Ermes Bagolin, Giuseppe Mannu-Angelo Meda. Su Skoda Fabia R5 Andrea Pisano- Salvatore Musselli, Michele Liceri-Federica Gregis. Su Peugeot 208 S2000 Ronnie Caragliu-Gian Franco Tali.

Su Renault Clio S1600 Antonio e Giuseppe Perazzona. Per le Rally3 Ledda-Mele (Alpine Renault Clio), Tilocca-Baglio (Ford Fiesta) e le Renault Clio di Balzano-Valentino e Zigliani-Montavici. Nella R3 Scurosu-Aunitu su Clio Rs Sport e nelle Rally4, spiccano Piu-Fodde.

RIPRODUZIONE RISERVATA