Domenica il raduno delle Fiat Cinquecento 

Domenica di festa per gli appassionati della Cinquecento, grazie al consueto raduno Città di Sestu del Fiat 500 club d’Italia, A Cagliari c’è una delle sezioni più attive, guidata dal sestese Franco Piras. Il raduno è riservato a quelle immatricolate tra il 1957 e il 1977. Appuntamento dalle 8.30 in piazza Salvo d’Acquisto. Alle 11 un giro per le vie della città. Infine spostamento a Ussana, dove ci saranni un pranzo in ristorante e la consegna di un attestato. Settanta i partecipanti, su trecento iscritti in provincia. Chiuse le prenotazioni al ristorante, ma chiunque abbia una Cinquecento può partecipare alla sfilata. (g. l. p.)