Domenica il mercatino del baratto 

In linea con la promozione delle politiche sostenibili adottata dal progetto Mariposa de cardu, domenica all’Orto giardino, dalle 11 alle 13, sarà possibile partecipare al mercatino del riuso, portando abbigliamento ed accessori da barattare o donare.

Ci sarà anche un piccolo spazio per la merenda condivisa dove ciascuno potrà portare qualcosa da mangiare e bere da condividere con gli altri. Sono benvenuti i bicchieri di vetro o ceramica e i tovaglioli di stoffa portati da casa, ma è assolutamente bandita la plastica. Si può donare o scambiare abbigliamento, accessori, scarpe usate ma ancora utilizzabili e pulite. Non si possono portare la biancheria intima e gli oggetti ingombranti. Ogni partecipante può portare massimo dieci pezzi e quello che non si riesce a barattare si riporta a casa. Per partecipare si deve comunicare la propria presenza con messaggio al numero 334 8821892.

