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Castello.
01 maggio 2026 alle 00:22

Domenica gratis al museo: il concerto alla Pinacoteca 

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Come ogni prima domenica del mese in tutti i musei statali, anche questo 3 maggio sarà gratuito l’ingresso ai Musei nazionali nella Cittadella dei musei. A partire dalle 8:45 e fino alle 18:45 (ultimo ingresso) si potrà visitare la Pinacoteca nazionale e godere gratuitamente di un concerto di particolare bellezza curato dai Musei nazionali caglairitani e da Karalis Antiqua Ensemble, in programma alle 11. Il concerto, spiegano gli organizzatori: «È un viaggio tra le pieghe del Seicento sotto la guida di Federico Fiorio, nella doppia veste di direttore e musicista della Spinetta». Oltre a Fiorio, protagonisti anche il soprano Ilaria Corona, il contralto Eleonora Chighine e il baritono Nicola Marras.

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