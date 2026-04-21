Domenica gli ultimi verdetti 

Una giornata al termine dei campionati dilettantistici ma già tante squadre conoscono il loro futuro. dall’Eccellenza alla Seconda categoria tra promozioni, retrocessioni e qualificazioni a playoff e playout sono 25 le formazioni che hanno raggiunto il traguardo o sicure dei prossimi imminenti impegni stagionali. L’ultimo turno, in programma in questo weekend, darà il quadro definitivo prima della coda stagionale con gli spareggi per conquistare il salto in alto e guadagnare la salvezza.

Il primato

Il risultato principale riguarda l’accesso ai campionati di rango più elevato. A cominciare dal massimo torneo regionale, vinto con 90’ di anticipo dall’Osesse che nella prossima stagione giocherà per la prima volta in Serie D. «Un sogno che si realizza», ha avuto modo di dire il presidente Carlo Mentasti lunedì pomeriggio dopo una notte di festeggiamenti. Sarà una competizione difficile, che richiederà investimenti soprattutto «nello staff» ma anche nella rosa: e la società si sta già preparando.

Nello stesso torneo l’Ilvamaddalena, retrocessa dalla quarta serie un anno fa e protagonista di una lotta serrata in questa stagione per la risalita immediata, è già sicura di giocare la finale dei playoff regionali e attende di sapere chi tra Nuorese (terza) e Tempio (quarto) sarà la sfidante. Chi riuscirà a primeggiare disputerà poi la fase nazionale, che nel 2025 ha garantito al Monastir (secondo in campionato) il grande salto in alto. In coda invece sono retrocessi Sant’Elena (da tempo) e Ferrini Cagliari, che lascia l’Eccellenza dopo 11 anni.

Promozione

In Promozione il girone B è più o meno definito. L’Alghero ha conquistato il successo da diverse giornate dopo un dominio incontrastato, mentre il Bonorva è già certo di giocare la finalissima dei playoff contro la vincitrice degli spareggi del gruppo A, tale è il vantaggio accumulato sulla terza (l’Ozierese). Scendono in Prima categoria Tuttavista, ultimo con soli 12 punti, Atletico Bono e Ghilarza: resta solo da capire chi giocherà i playout.

Nel girone A la lotta per la vetta è ancora aperta ma il Terralba, primo a quota 78 punti, è vicino al trionfo perché precede di due lunghezze il Castiadas e di 3 la Villacidrese, entrambi qualificati ai playoff come il Guspini (ora quarto con 73 punti). Retrocedono Tonara, Baunese e la Freccia Parte Montis. Nei playout si confronteranno Calcio Pirri e Ovodda.

Prima categoria

Il Macomer ha conquistato la promozione nel girone C di Prima categoria e nella prossima stagione si potrebbe assistere al derby con la Macomerese, attualmente a +3 dai playout nel girone B di Promozione dopo essere stata nelle posizioni vicine al vertice per lungo tempo.

Sono retrocessi in Seconda categoria il Quartu 2000 (girone A), la Don Bosco Fortitudo (girone B) e l’Atletico Sorso (girone D).

Seconda categoria

Per ora c’è una sola promozione certa dalla Seconda alla Prima: quella del Santu Predu, vittorioso nel girone G. Ai playoff vanno il Domusnovas, in campo nel girone B, e il Calagonone, che gioca nel gruppo G. Tre le squadre che giocheranno i playout: Virtus Villamar (girone C), Loiri e Budonese (girone H). Una sola retrocessione sicura: la Ferrini Quartu saluta il gruppo A e scende in Terza categoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA