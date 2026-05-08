Domenica è vietato star male 

A Tortolì e dintorni (Girasole e Lotzorai) è vietato star male la domenica. Vietato perché la guardia medica è chiusa. La porta dell’ambulatorio di via Monsignor Virgilio resterà sbarrata domani e anche il 24 maggio, in entrambi i turni di lavoro, sia il diurno che il notturno. Ma che la sede rimanga chiusa la domenica è diventata una costante. Mentre il territorio investe per potenziare l’offerta turistica, con un notevole ritorno economico, resta radicata la difficoltà a garantire un servizio essenziale cui fanno riferimento tre centri (oltre a Tortolì, la sede assiste anche l’utenza di Girasole e Lotzorai) in cui gravitano 15mila residenti. Tuttavia non è escluso che alla fine la direzione distrettuale dell’Asl Ogliastra riesca a limitare i disagi e a riempire i turni scoperti, benché la prudenza in questi casi sia d’obbligo.

Caccia al medico

Dagli uffici amministrativi è un continuo inseguimento ai camici bianchi di tutta l’Isola. Ogni giorno il personale del distretto di Tortolì alza il telefono e contatta i professionisti potenzialmente arruolabili per un turno. Si va a tentativi, di più non è possibile fare. La guardia medica di Tortolì è quella con i maggiori accessi dell’intera Ogliastra. Nel 1978 l’assessorato regionale alla Sanità aveva istituito 11 sedi in Ogliastra. La geografia è la stessa di oggi, ma rispetto ad allora l’attualità è macchiata dalla cronica carenza di medici. A fine anni Settanta scoppiò il fenomeno della pletora medica, condizione di marcata floridezza del numero di camici bianchi. Nessuno all’epoca si poneva il problema di dover coprire i turni negli ambulatori centrali e di periferia. Quando i medici vengono contattati per completare il calendario, Tortolì è quasi sempre l’ultima scelta. Le priorità restano, quasi sempre, sedi come Talana e Gairo. Funzionano più o meno bene in termini di garanzia del servizio Bari Sardo, Baunei, Jerzu, Gairo, Ilbono, Perdasdefogu, Seui, Tertenia e Villagrande.

Il manager

L’estate è alle porte e difficilmente nei prossimi mesi si materializzerà un numero di medici tale da garantire un servizio senza interruzioni. L’Asl affronta la sfida, come spiega il manager Andrea Fabbo: «Stiamo valutando tutte le possibili soluzioni orientate a ridurre i disagi. La carenza di medici è un fattore che non aiuta e dunque vanno studiate ipotesi adeguate a questo momento storico».

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