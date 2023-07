Domenica di sangue, due incidenti gravi 

È stato un pomeriggio di sangue quello di ieri nelle strade della città, con una 17enne e un 38enne ricoverati in gravissime condizione, entrambi in prognosi riservata, a seguito di altrettanti incidenti avvenuti a distanza di poche ore a Pirri e nella strada che conduce alla spiaggia di Calamosca. Nel primo caso il traffico è andato in tilt in via Riva Villasanta a seguito dello scontro tra un’auto e lo scooter guidato dalla ragazza, mentre nel secondo i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per oltre un’ora nel disperato tentativo di estrarre dall’abitacolo il conducente del veicolo finito contro un albero.

La ragazza al Brotzu

Il primo dei due terrificanti incidenti è avvenuto nel pomeriggio nella strada che collega viale Ciusa con il centro di Pirri. Un’auto si è scontrata con lo scooter guidato dalla 17enne, residente a Cagliari, che è stata sbalzata dal motorino finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediati sono stati i soccorsi del 118. La giovane è stata prelevata da un’ambulanza medicalizzata e trasferita in codice rosso all’ospedale Brotzu, dove i sanitari si sono riservati la prognosi. La dinamica non è ancora chiara. Per cercare di ricostruire l’accaduto sul posto sono arrivati gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro e sono state raccolte le testimonianze di alcune persone che avrebbero assistito all'incidente.

Traffico in tilt

Gli agenti della Municipale hanno dovuto fare gli straordinari anche per riportare il traffico alla normalità. A seguito del sinistro, la circolazione a Pirri è andata in tilt e si sono formate lunghe code. Solo una volta terminati i rilievi, quando è stato possibile spostare i veicoli, l’ingorgo è stato sbloccato e il traffico ha ripreso a scorrere.

Dramma a Calamosca

È stata una lotta contro il tempo quella che, poco dopo il primo incidente, verso le 19, ha impegnato per oltre un’ora due squadre dei vigili del fuoco ed i soccorritori del 118, nel disperato tentativo di salvare un 38enne di Gonnosfanadiga, rimasto intrappolato nella sua Ford Focus, andata completamente distrutta in viale Calamosca. L’auto, all’uscita di una curva e in presenza di un dosso, avrebbe perso aderenza finendo prima contro un grosso pino. L’urto è stato violentissimo: il veicolo ha perso il motore e vari pezzi meccanici, prima di fermarsi in un terreno sottostante. Ad assistere al dramma c’era il fratello del conducente che lo seguiva in moto e ha prestato i primi soccorsi, assieme ad altre persone che si trovavano nel viale di ritorno dal mare. Ma le condizioni del ferito sono apparse subito drammatiche: era incastrato nell’abitacolo totalmente deformato. Solo verso le 20.10, dopo oltre un’ora di lavoro, i pompieri - stravolti dalla fatica - sono riusciti ad estrarlo dalle lamiere. Nel frattempo i medici e gli infermieri del 118 monitoravano i parametri vitali del 38enne, provando a stabilizzarlo durante il complicato lavoro di soccorso.

Le preghiere

Un gran numero di persone è rimasto a guardare in silenzio il lavoro dei soccorritori, esplodendo in un fragoroso applauso quando il corpo dell’uomo è stato sottratto dalla carcassa dell’auto e adagiato su una barella. Nel frattempo, il fratello del ferito, in lacrime e in evidente stato di choc, è rimasto inginocchiato a pregare, con le mani congiunte, tra alcune auto parcheggiate. Stabilizzato dai medici, anche il 38enne è stato portato in codice rosso all’ospedale Brotzu: le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata. Gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia Locale hanno lavorato sino a tardi per ricostruire la dinamica dell’incidente, cercando di capire come l’auto abbia perso aderenza subito dopo la curva e il dosso.

RIPRODUZIONE RISERVATA