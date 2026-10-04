Domenica di fuoco, in cenere bosco di eucaliptus 

È ottobre, ma non si placa l’allarme incendi nel Medio Campidano. Ieri, a Pabillonis e nei territori limitrofi si è vissuta un’altra giornata di paura a causa di un vasto rogo divampato nel primo pomeriggio.

Le fiamme hanno preso origine precisamente nell’area di Is Arenas, per poi estendersi rapidamente verso l’agro di Mogoro, nella zona di Bia Oristano, nei pressi di Casa Espis, al confine tra Pabillonis, Mogoro e Uras. Per domare l’incendio è stato necessario un imponente dispiegamento di forze. La sala operativa ha inviato sul posto due elicotteri della flotta regionale, uno dell’Esercito e due Canadair della flotta nazionale per contrastare il fronte di fuoco. A terra, le operazioni di spegnimento e bonifica sono state condotte dalla Protezione civile di Pabillonis insieme a quelle di San Gavino, Guspini, Arbus e Villacidro, da due squadre di Forestas, dalla Forestale e dai Barracelli.

Il fuoco, che ha devastato diversi ettari di macchia mediterranea, compresi anche numerosi boschetti di eucaliptus, correva fino ai bordi delle strade rurali, mentre la presenza di un sottobosco secco ha di fatto favorito la rapida propagazione delle fiamme, che in serata hanno interessato anche il territorio di Uras. (g.g.s.)

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