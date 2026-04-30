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Villaperuccio.
01 maggio 2026 alle 00:20

Domenica di festa a Montessu 

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Domenica, a Villaperuccio, nella splendida cornice della Necropoli di Montessu, è in programma la terza tappa di “Sboccia un fiore nel Sulcis”, progetto di valorizzazione territoriale dell'Unione dei Comuni del Sulcis (finanziato dalla Regione) che mette in rete i Comuni di Santadi, Tratalias, Villaperuccio, Nuxis (10 maggio) e Perdaxius (23 maggio).

Dopo l'inaugurazione della manifestazione prevista alle 10 (ingresso gratuito), sarà possibile trascorrere una giornata tra escursioni archeologiche, degustazioni, esposizioni e dimostrazioni di lavorazioni tradizionali, momenti di spettacolo e intrattenimento. Dalle 10.30 è in programma l'escursione archeologica con guida alle Domus de Janas (biglietto ridotto 5 euro) accompagnata dalla melodia delle launeddas, la visita alla chiesa di Is Grazias (risalente al 1600) e al Menhir Luxia Arrabbiosa. Inoltre, nel pomeriggio, spazio all'intrattenimento con Funky sardo, Stravanato sciò, e alla commedia teatrale sarda con la compagnia teatrale Sa Làntia.

È previsto un servizio navetta gratuito (per tutta la giornata) per il trasporto di persone, con partenza da Villaperuccio (parco giochi comunale, via Eleonora d'Arborea) con destinazione Montessu (andata e ritorno). (m. t.)

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