Una domenica da dimenticare. Nella nona di ritorno della serie A3 di volley si contano due sconfitte senza appello. Quella del Cus Cagliari, battuto al Pala Pirastu dalla Geetit Bologna per 3-1 (25-18, 21-25, 17-25, 16-25), e l’altra della Sarlux Sarroch che rianima il Mirandola, penultimo, che al Pala Simoncelli vince 3-1 (25-19, 25-23, 21-25, 25-15).

Cus Cagliari

Una giornata storta. Meglio archiviarla così, dopo il primo set non c’è stata più storia, con la Geetit Bologna più affamata e organizzata dopo un avvio non certo incoraggiante. Per il Cus è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

Il primo set lasciava presagire scenari ben diversi con il controllo del gioco e Calarco (16 punti) in giornata. Nel Bologna non c’è il lituano Listankis, che appare giusto in tempo per prendere in pieno il muro di Busch (10 punti) che chiude il set.

Nel secondo, con tre battute sbagliate il Cus consegna a Bologna il primo vantaggio, 6-2. E’ il primo segnale d’allarme, il Cus si avvicina (17-18) ma non tiene il punto. Nel terzo subisce un parziale di 8-1 che non recupera nonostante l’ingresso di Miselli (6 punti). Il tracollo nel quarto, dal 12-13, con la percentuale di attacco che scende poco sopra il trenta per cento. Il Cus ha tre giorni per riprendersi, mercoledì sera al Pala Pirastu arriva il Brugherio.

Sarlux Sarroch

In un colpo solo la sconfitta erode il vantaggio sulla zona playout e costringe ad accantonare ogni ipotesi di avvicinamento alla zona playoff. In chiave salvezza Sarroch ha rimesso tutto in discussione alla vigilia del turno di riposo. Sin dal primo set Mirandola è apparso motivato, trascinato da Albergati. Sarroch non ha trovato le contromisure e gli attacchi avversari a loro volta non hanno trovato ostacoli. Secondo set inficiato da una decisione arbitrale errata (palla oltre l’asta, proteste legittime e punto aggiuntivo), ma la Sarlux sorpassa e resta avanti sino al 21-20 per poi cedere. Terzo set nel segno di Beghelli che entra al posto Romoli, murato due volte e sostituito, la partita si riapre, ma è solo un bagliore. Quarto set a senso unico: Mirandola festeggia, Sarroch si interroga.

Serie B1 femminile

Si è fermata a Volpiano la serie positiva della Capo d’Orso Palau. Le ragazze di Guidarini sono state battute 3-0 (25-19, 25-18, 27-25) dal Savis Volley che le sorpassa in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA