Domenica convegno sui beni archeologici 

Domenica al museo Parc di Genoni il convegno “Dallo scavo al museo, la valorizzazione dei beni paleontologici”. Alle 9,30 il saluto del sindaco Gianluca Serra, poi di Gianfranca Salis della Soprintendenza ai beni archeologici, Roberto Curreli, commissario del Parco geominerario, e Michele Zucca, della coop Giunone. Alle 10,30 il primo intervento, di Gabriele Scanu, su “Audio cultura, l’accessibilità al patrimonio culturale è un valore”. Al termine saranno presentati di allestimenti geopaleontologici in Sardegna a cura di Gian Luigi Pillola, della facoltà di Geologia di Cagliari, di Roberto Curreli e di Luigi Sanciu, direttore del Museo Parc e del GeoMuseo di Masullas.

Durante la mattinata interverranno anche Debora Pirastu (cooperativa Luna Blu) e Cesare Brizio sul valore dei microfossili come indicatori di età e ambienti geologici. Dopo la pausa pranzo visita al museo Parc e lezione geologica alla Cava di Duidduru.

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