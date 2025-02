Domenica cerimonia in basilica per il nuovo vescovo di Iglesias 

Nella basilica di Sant’Elena è stato battezzato, ha ricevuto la cresima e sempre lì è stato ordinato sacerdote. Il legame del quartese monsignor Mario Farci, con la “sua” chiesa, è sempre stato fortissimo ed è per questo che ha voluto fortemente che anche l’ordinazione episcopale a vescovo di Iglesias, si tenesse in questa basilica, in un momento solenne di fede.

L’appuntamento è per domenica alle 16 quando ci sarà la messa di ordinazione alla presenza dell’arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi, dei vescovi della Sardegna, dei sacerdoti quartesi e di quelli provenienti da tutta l’Isola e dei tanti fedeli che arriveranno dalla diocesi di Iglesias ma anche da tanti altri Comuni. Ci saranno tutte le autorità con in testa il sindaco Graziano Milia e la presidente del consiglio Rita Murgioni.

«Ci prepariamo a un momento solenne e importantissimo» dice il parroco della basilica don Alfredo Fadda, «e ci aspettiamo l’arrivo di tantissimi fedeli oltre che dei vescovi e dei sacerdoti che ci apprestiamo ad accogliere. Il legame di monsignor Mario Farci con la sua città è fortissimo ed è per questo che ha voluto che questo momento così importante si celebrasse proprio qui in basilica».

E in chiesa già fervono i preparativi: la basilica sarà abbellita con tantissimi fiori e per consentire a tutti di assistere alla cerimonia saranno probabilmente allestiti dei maxi schermi all’esterno.

