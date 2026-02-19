VaiOnline
Stampace.
20 febbraio 2026 alle 00:20

Domenica c’è la “Vespiglia”, scattano i divieti per le auto 

Domenica torna la Vespiglia, con conseguenti modifiche alla circolazione nelle strade del centro storico, in particolare nel quartiere Stampace. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della storica manifestazione e la tutela dei partecipanti e del pubblico, l'ordinanza a firma del dirigente del Servizio Mobilità prevede i seguenti divieti e deviazioni.

Dalle 7 alle 16, divieto di transito nelle vie Ospedale (da via San Giorgio a via Portoscalas); Azuni; Buragna; Siotto Pintor; Santa Restituta; Sant'Efisio; Fara; Portoscalas; Sant'Ignazio Da Laconi (da via Palabanda a via Portoscalas). Da mezzanotte alle 16, divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Azuni; Fara; Portoscalas; Sant'Ignazio Da Laconi (da via Palabanda a via Portoscalas). Inoltre, dalle 7 alle 16 la circolazione veicolare sarà reindirizzata su percorsi alternativi, con obblighi di direzione in via San Margherita, all'incrocio con via Azuni, direzione obbligatoria dritto verso piazza Yenne; in piazza Yenne, all'incrocio con via Azuni, direzione obbligatoria verso via San Margherita; in via Ospedale, all'incrocio con via San Giorgio, obbligo di svolta a sinistra verso via San Margherita; in via Sant'Ignazio Da Laconi, da via Palabanda, obbligo di svolta a destra verso corso Vittorio Emanuele II; inversione di marcia consentita in via Ospedale, da via Siotto Pintor verso via San Giorgio.

La manifestazione si svolgerà dunque come da programma nonostante le proteste di molti residenti di Stampace, che avevano denunciato la pericolosità del percorso. In particolare erano stati accesi i riflettori sulle condizioni della pavimentazione di via Azuni. «Dalla chiesa di San Michele a scendere sino alla piazza Yenne è un autentico disastro – aveva detto Giuseppe Migheli, del comitato residenti di Stampace -. I basoli sono sconnessi e non si contano le cadute di pedoni, soprattutto anziani». L’appello per un cambio di percorso è però caduto nel vuoto.

