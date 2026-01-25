Domenica c’è il campionato, è caccia all’Ilvamaddalena 

Dopo la pausa per lasciare spazio alla finale di Coppa Italia domenica torna il campionato e riparte la sfida per la vetta. Una corsa affollata come poche volte in passato, tenuto conto che al momento sono ben sette, dall’Ilvamaddalena capolista con 33 punti all’Uri e proprio all’Iglesias con 29. Nel mezzo sgomitano Ossese, secondo a quota 32, Lanusei e Nuorese a 31 e il Tempio a 30.

E tra le otto partite in programma tra sei giorni spicca il confronto diretto tra i maddalenini e i rossoblù freschi trionfatori nella finale giocata a Oristano e risolta solo ai calci di rigore dopo 120’ di lotta. Un successo che potrebbe dare ulteriore slancio ai sulcitani, già nelle scorse settimane veramente a ridosso della testa della classifica prima di attraversare un periodo meno positivo. Mentre con la testa magari già qualcuno vola verso la competizione nazionale, starà al tecnico riportare tutti con l’obiettivo al torneo, ancora lungo. Dall’altra parte i padroni di casa devono vincere per evitare eventuali sorpassi delle avversarie e, facendolo, potrebbero dare un colpo definitivo alle ambizioni dei rivali di giornata. L’Ossese in effetti spera proprio in un passo falso della capolista ma per scavalcarla deve cogliere il successo in casa del Tortolì, impresa non semplice visto che gli ogliastrini non possono permettersi passi falsi essendo sulla linea dei playout.

Stesso discorso per il Lanusei, che va a Quartu contro il sant’Elena (ultimo ma rinvigorito dai tre punti colti nell’ultimo turno in casa del Carbonia), e la Nuorese, impegnata in un complicato match con un Santa Teresa in grande spolvero. Il Tempio dal canto suo vorrà rifarsi del ko di sabato scorso e attende al Manconi il Villasimius, terzultimo e in difficoltà.

Di rilievo la sfida tra Atletico Uri e Ferrini, coi cagliaritani penultimi e in cerca di punti salvezza. Chiudono la giornata Buddusò-Carbonia, coi padroni di casa reduci dal grande successo casalingo con la Nuorese, e Taloro-Calangianus: la squadra di Gavoi deve vincere per abbandonare gli spareggi salvezza.

