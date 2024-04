Domenica anche a Cagliari torna Vivicittà 

Un circuito di 3,33 km nel cuore di Cagliari per i quarant’anni di Vivicittà, nata nel 1984. Domenica anche il capoluogo sardo sarà tra le trentanove città che celebreranno l’evento podistico che riunisce atleti in ogni parte d’Italia (ma anche all’estero) sulla distanza di 10 km.

Il percorso si snoda attraverso le strade di Villanova per toccare anche via Garibaldi e piazza Repubblica: partenza e arrivo sono in piazza Garibaldi. Come sempre, il via sarà dato simultaneamente in tutta Italia dal Gr1 alle 9.30. Nel caso di Cagliari, i tempi saranno ritoccati verso il basso (con un coefficiente percentuale) a causa del dislivello altimetrico del percorso.

Le iscrizioni resteranno aperte sino a domenica ma domani, in particolare, quando dalle 10 alle 19 ci sarà la distribuzione dei pettorali al centro Commerciale La Playa. In questa occasione ci si potrà anche iscrivere sia alla prova competitiva, sia alla camminata ludico motoria. La manifestazione sarà presentata ufficialmente oggi a Roma alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dei presidenti dell’Uisp, Tiziano Pesce, e della Fidal, Stefano Mei, della vicepresidente del Coni, Silvia Salis.

