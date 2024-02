Domenica allo Zoboli arriva il Tempio Il Carbonia in crisi spera nell’impresa 

Carbonia. Domenica allo Zoboli arriva il Tempio: per il Carbonia in crisi, reduce dalla sconfitta contro la Tharros, sarà uno scontro salvezza, ma i minerari potranno recuperare Ezequiel Cordoba e soprattutto il numero 10 Andrea Porcheddu.

Non si sono ancora placate le polemiche nel club per la decisione di confermare la squalifica di tre giornate a carico del fantasista, espulso nella gara contro il Barisardo. Quel che la società non ha digerito non è stata tanto l’espulsione diretta (sebbene il Carbonia l’abbia ritenuta un provvedimento eccessivo), quanto il referto dell’arbitro che, a suo parere, non coincideva col video dell’episodio incriminato circolato subito dopo: «Il fallo - ricorda il presidente Stefano Canu - era avvenuto ad azione in corso e palla in movimento, mentre nel referto era stato scritto: fallo a gioco fermo. Secondo noi è mancato il buon senso».

Domenica dopo tre turni di stop torna quindi Porcheddu. Disponibili anche Cordoba e Omoregie, out Dore e Caroli.

