Domenica a Verona lo scontro diretto con l’hellas 

Un giorno e mezzo per tirare il fiato. La preparazione al Crai Sport Center di Assemini riprenderà domani pomeriggio per i giocatori del Cagliari. Nel mirino il Verona in vista dello scontro diretto in programma domenica alle 15 allo stadio Bentegodi.

Il match di ieri non ha lasciato strascichi dal punto di vista disciplinare, tanto meno fisico. Una settimana in più di allenamenti servirà, tra l’altro, a Mina per gestire al meglio il problema al polpaccio che si trascina da tempo. Sotto osservazione, chiaramente, i rossoblù indisponibili per la gara col Bologna. Quindi Di Pardo, il portiere Radunovic e il giovane difensore Pintus, nella speranza di poter recuperare almeno uno dei tre per la trasferta veneta. Anche se si tratta di situazioni diverse tra loro, verranno valutate giorno per giorno.

Tempi decisamente più lunghi per Belotti, che non è ancora rientrato nell’Isola dopo l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lo sfortunato attaccante, che aveva avuto un impatto esplosivo con la doppietta di Lecce, dovrà star fermo sei mesi nella migliore delle ipotesi.

