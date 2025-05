Domenica a Cagliari Mike Lupone e Dettori 

Segue la Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia raccogliendone il significato e rilanciando il messaggio, il doppio spettacolo in scena domenica alle 18.30 e in replica alle 20 alla sala Eleonora di Arborea, in via Falzarego 35 a Cagliari. All’interno del cartellone del Teatro da Camera della Fabbrica Illuminata, sarà un irresistibile, travolgente e ironico Gianni Dettori a dar vita al one man show “Seguendo la flotta”.

A seguire, proposto dalle associazioni Baa Ba’ e Arc, il concerto spettacolo en travesti Mike Lupone & the Leading Ladies. Ribattezzato a Roma come L’ultimo Divo vivente, Mike Lupone prova a farsi spazio in un mondo contemporaneo lontano dalle vecchie cineprese degli anni ’30. Ingresso gratuito con prenotazione ai numeri: 070 2061531; 3898787413 solo whatsapp.

