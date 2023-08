Domenica a 100 all’ora: col maestrale 

La perturbazione ha le ore contate, l’estate calda ma non torrida no, ma già nel prossimo fine settimana i termometri segneranno 36 gradi, talvolta 38. E per Ferragosto la tendenza è nuvole e qualche piovasco la sera, ma il 15 è lontano e tutto potrebbe cambiare. Questo, in attesa di viverci la domenica tutto sommato di bel tempo, anche se nel pomeriggio sono probabili addensamenti e deboli rovesci nel settore interno e sulle coste. E tanto maestrale, a cento chilometri orari sulle Bocche di Bonifacio e sull’Arcipelago de La Maddalena. E poi calerà, da martedì, per riaprire la strada al caldo severo, ma intanto oggi il Comune di Cagliari chiude parchi e cimiteri.

L’avviso di pericolo

Il meteorologo Alessandro Gallo parla di situazione «fluida», nel senso che gli eventi atmosferici sono tanti e cambiano gli scenari. Non c’è dubbio che ancora per oggi e domani sarà protagonista il forte vento da nord-ovest, infatti la Protezione civile regionale ha trasmesso un’allerta meteo che vale fino alle prime ore di domani. Annuncia burrasca, anche burrasca forte, sulle coste orientali e meridionali (probabili dunque le mareggiate) e sui rilievi. I bagnanti stiano attenti soprattutto nelle coste sud ed est dell’Isola, dove il maestrale porta “fuori”, verso il mare aperto, e potrebbe essere difficoltoso tornare a riva. La stessa prudenza farebbe bene ad animare chi pilota una barca.

Situazione e previsioni

Quel che sta succedendo ben al di sopra delle nostre teste, lo spiega lo stesso Gallo. «La perturbazione fresca di origine atlantica è stuzzicata da impulsi freddi che arrivano dalla Groelandia: l’aria più fresca ha sollevato quella umida e calda che c’era nei bassi strati, il che ha prodotto tanta energia che è la causa dei forti temporali con precipitazioni anche di grandine». Il “guru” della meteorologia fa sapere che quella perturbazione fresca atlantica vede interessare prima il Nord Italia e poi il resto del Paese, con i primi fiocchi di neve a 2.600 metri di altitudine. «In Sardegna», osserva, «tutto questo si è tradotto nel forte maestrale, che ha portato le temperature al di sotto delle medie di stagione, ma la perturbazione ha ormai le ore contate».

La depressione

Ma siccome sul fronte meteo le interconnessioni sono molte, lo sguardo di Gallo è su una depressione a ovest del Portogallo che favorisce la risalita di «una lingua anticiclonica africana prima sulla penisola iberica, poi da noi». È quella che ci ha fatto sudare già parecchio, per intendersi. Quella depressione ha «un minimo parzialmente isolato che sta risalendo sul bordo dei Pirenei». Tempo una settimana e verrà a trovarci, nel centro-nord dell’Isola, e questo potrebbe portare rovesci di pioggia. In ogni caso, da martedì il meteorologo cagliaritano annuncia un maestrale ridotto a brezza e temperature in aumento fino ai 36-38 gradi del fine settimana. E la tendenza per Ferragosto non è esattamente balneare, ma il cielo ha tempo per ripensarci.

