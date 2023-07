Domani vivremo il rito del calendario  

L'attesa sta per finire. Dopo una stagione di Serie B, il Cagliari domani farà realmente il suo ritorno nel massimo campionato. Nella sede della Lega di Serie A, infatti, a mezzogiorno verrà stilato il calendario della prossima stagione. E i rossoblù di Ranieri scopriranno quale sarà il percorso del prossimo torneo.

Di corsa

Una stagione che inizierà nel weekend del 20 agosto e si chiuderà il 26 maggio. Con il Campionato d’Europa di giugno in Germania, il torneo andrà di corsa. Un solo turno infrasettimanale (il 27 settembre) e soltanto quattro soste per lasciare spazio alle gare di qualificazione delle nazionali. La Serie A si fermerà il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e, il prossimo anno, il 24 marzo. Niente pausa per le festività di Natale e Capodanno, per l'ira dell'Assocalciatori, con calendario che dovrà pagare dazio alla final four di Supercoppa italiana.

La diretta

La compilazione del calendario avverrà domani a mezzogiorno. Il tasto verrà cliccato in diretta tv su Sky Sport e Dazn, oltre che sul canale YouTube della Lega della Serie A. Nelle ultime sei stagioni di A, il Cagliari ha esordito quattro volte in trasferta e due in casa. (al.m.)

