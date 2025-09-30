Domani Villacidro rende omaggio al direttore Filippini  

Settimana conclusiva per gli appuntamenti culturali che accompagnano il cammino della quarantesima edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì con un importante momento dedicato alla figura dello storico direttore de L’Unione Sarda Gianni Filippini.

Ad aprire la settimana, domani a Cagliari, sarà la presentazione del romanzo di Laura Pariani, “Primamà” (La nave di Teseo) alle 10, nell’Aula Magna Aresu dell’Università (via San Giorgio, 12), con i docenti universitari Irene Palladini e Duilio Caocci. La programmazione prosegue a Villacidro, dove, alle 18, all'ex Mulino Cadoni, si terrà l’incontro “Ricordando Gianni Filippini”, storico direttore de L’Unione Sarda (1977-1986), successivamente editorialista e, dal 2000, più volte direttore editoriale della testata. La serata (saltata il mese scorso) sarà condotta da due suoi compagni di strada: Lorenzo Paolini, attuale direttore editoriale e condirettore de L'Unione Sarda e la giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe. Alle 21.30 lo spettacolo teatrale “Quando la neve cadde su Norbio” con gli studenti del Liceo Piga per la regia di Emanuele Bosu.

