Domani via ai playoff 

Scattano domani i playoff. Il ricorso del Taranto è stato bocciato, quindi nel girone C la terza è il Benevento. Gara secca nel primo turno della fase regionale. Si gioca in casa della meglio piazzata nella stagione regolare.

Le partite

Girone A : Atalanta U23-Trento; Legnago Salus-Lumezzane; Giana Erminio-Pro Vercelli.

Girone B : Gubbio-Rimini; Pescara-Pontedera; Juventus Next Gen-Arezzo.

Girone C : Taranto-Latina; Picerno-Crotone; Audace Cerignola-Giugliano.

Nel secondo turno, ancora su gara secca l’11 maggio, le quarte dei tre gironi affronteranno in casa la vincente del turno precedente che nella stagione regolare si è classificata peggio. In questa fase entrano in lizza Triestina, Perugia e Casertana. I playoff nazionali prevedono invece gare di andata (14 maggio) e ritorno (il 18). Entrano in gara le terze classificate: Vicenza, Carrarese e Benevento più il Catania che ha vinto la Coppa Italia. Pure il secondo turno dei playoff nazionali si giocherà con gare di andata (21 maggio) e ritorno (il 25) in casa delle seconde: Padova, Torres e Avellino. Semifinali il 28 maggio e il 2 giugno. Doppia finale per la Serie B il 5 e 9 giugno. (g. m.)

