Ollolai.
25 settembre 2025 alle 00:33

Domani un paese in lacrime darà l'addio ad Alessandra 

L’ultimo viaggio di Alessandra Cottu, la ragazzina di 13 anni tragicamente scomparsa lunedì a Roma dove era ricoverata in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto alle porte di Nuoro, si sta per compiere. Ieri la famiglia, provata dal dolore, è partita da Civitavecchia per riportare Alessandra a casa, a Ollolai, questa mattina la salma arriverà a casa. A dare l’annuncio dei funerali è il parroco, don Franco Pala: le esequie saranno celebrate domani alle 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo.

L’intera comunità di Ollolai si stringe attorno alla famiglia Cottu in un momento di immenso dolore, il sindaco Franco Columbu ha già annunciato il lutto cittadino, e la cancellazione di tutti gli eventi per la festa di San Michele. Una tragedia che ha colpito non solo Ollolai, ma anche quanti hanno conosciuto il sorriso e la dolcezza di una ragazza così giovane, la cui vita è stata spezzata troppo presto.

Intanto sul fronte delle indagini, la Procura ha aperto un fascicolo, iscritti nel registro degli indagati gli autisti delle tre auto coinvolte, che dopo il decesso vedrà come ipotesi di reato quella dell’omicidio colposo. All’origine del sinsitro, che ha portato al tragico bilancio di un morto e nove feriti, un’invasione di corsia.

