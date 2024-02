Domani ultime piogge Il maestrale nell’Isola spazza via le nuvole  

Dopo le piogge di ieri, oggi è la volta del vento di maestrale che già nel tardo pomeriggio comincerà a spazzare via le nuvole. A parte qualche residua precipitazione domani, per tutta la prossima settimana è previsto tempo stabile. In questo week-end di maltempo è piovuto dal nord al sud dell’Isola, mentre c’è stato solo qualche piovasco sul versante orientale, soprattutto in Baronia e Ogliastra, due dei territori più colpiti dalla siccità, dove già da settimane pesano le restrizioni sulle irrigazioni dei campi e l’erogazione dell’acqua dai rubinetti.

Scorte a rischio

Non è dunque arrivata l’acqua che serviva per riempire gli invasi dell’Isola e rimpinguare le scorte (solo 958 milioni di metri cubi in totale, ben 440 milioni in meno rispetto a un anno fa) che, nell’ultimo bollettino mensile, l’Autorità d’Ambito classifica in stato di emergenza o di pericolo su tutto il territorio, a esclusione della sola diga del Liscia, in Gallura.

Addio Pulcinella

Il ciclone Pulcinella che ha portato acqua in tutta l’Italia, con neve sulle Alpi, comincerà dunque ad allontanarsi già domani. «A parte il passaggio di qualche precipitazione nella notte tra domani e martedì nel centro e nel nord Sardegna, non si prevedono nuove perturbazioni per almeno tutta la settimana», spiegano dall’ufficio meteo della base dell’Aeronautica militare di Decimomannu. «Ci sarà un campo anticiclonico di alta pressione che darà tempo stabile, con scarsa nuvolosità».

Freddo d’inverno

Quanto alle temperature, «diminuiranno tra oggi e domani, ma, rispetto ai valori anomali precedenti, si riporteranno in linea col periodo». Oggi, dunque, «ultimi residui di precipitazioni associati a una ventilazione sostenuta dal maestrale». Sulle vette del Gennargentu sono previste deboli nevicate.

La mappa nazionale

Una settimana di tempo stabile, dunque, attende la Sardegna e tutto il Paese dove il temporaneo aumento della pressione garantirà – mercoledì prossimo (per chi interessasse) – un giorno di San Valentino davvero mite per la stagione. Intanto però nella Penisola per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Lombardia e Campania e un’allerta gialla per rischio idrogeologico su altre undici regioni. Sono attesi piogge e forti venti. Allerta gialla su alcuni settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sull’intero territorio di Umbria e Lazio, su gran parte di Abruzzo e Molise, sui restanti settori della Campania, sulla Basilicata, Calabria e parte della Sicilia.

Penisola in allerta

In diverse regioni costiere, l’ondata di maltempo ha portato grandinate accompagnate da raffiche di venti di burrasca e mareggiate sulle coste. Alti i rischi idrogeologici, come in Campania dove si sono segnalati allagamenti, innalzamento dei corsi d'acqua, caduta massi e frane. Allerta in Lombardia per l’innalzamento del livello dei fiumi, mentre in Valchiavenna e Valtellina, dove è nevicato a quote superiori ai 1500 metri, sono stati chiusi diversi passi alpini. A Venezia sono state sollevate le dighe mobili del Mose, i picchi di marea oltre il metro sono previsti fino all’intera giornata di martedì.

