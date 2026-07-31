Domani torna in scena il Matrimonio mauritano 

Domani a Santadi, si rinnova il rito de “sa coia maurreddina”. Già da ieri è iniziato il programma relativo ai festeggiamenti.

Gli sposi Federica Pinna 31 anni e Federico Acca 42, hanno incontrato il pubblico, si sono presentati e si sono raccontati come prevede appunto il programma del venerdì. Oggi, vigilia del Matrimonio mauritano, la serata sarà dedicata alla musica e balli dell'isola con i Lakanas che alle 21.30 si esibiranno in piazza Marconi.

Domani si comincia molto presto: alle 7 inizierà la vestizione degli sposi e alle 9 prenderà il via la sfilata delle traccas: si tratta di un momentoi molto atteso perchée lo scorso anno, a causa della dermatite bovina, non hanno potuto sfilare. Con le traccas ci saranno i gruppi folk e i cavalieri. Alle ore 11 verrà celebrato il matrimonio con il rito antico de “sa coia maurreddina", a cui seguira il rito de “sa gratzia”. Alle 20 è previsto su “Cumbiru” con dolci e torta nuziale da offrire alla popolazione e, alle 21.30, via alla musica con i balli e i canti della tradizione sarda. Quest'anno, oltre alla grande preoccupazione relativa alle alte temperature, vi è anche il problema legato all'illuminazione pubblica perché l'energia elettrica da alcuni giorni, sta lasciando al buio le strade e le piazze di Santadi. L'auspicio e' che non manchi proprio in questi giorni di festa, che da 58 anni ormai, attrae migliaia di turisti.

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