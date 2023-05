Domani tocca a Juve, Roma e Fiorentina 

«Le italiane nelle coppe europee? In questo finale di stagione devono dare tutto. Guarderà la Champions e per domani speriamo bene, mi auguro la finale sia tra Roma e Juventus, sarebbe un bel messaggio per il calcio italiano». Così ieri Francesco Totti, storico e amatissimo ex cannoniere e capitano giallorosso, in vista di un giovedì caldo per le squadre italiane: in programma ci sono le semifinali di Europa League (con i bianconeri impegnati a Siviglia e i giallorossi in Germania col Bayer Leverkusen) e e Conference League (con la Fiorentina in campo a Basilea). «Spero bene anche per i viola», ha aggiunto l’ex numero 10 per poi chiudere con l’auspicio che «Mourinho resti. È il numero 1 e per vincere servono i numeri 1».

La Roma deve difendere l’1-0 dell’andata all’Olimpico e ha a disposizione due risultati su tre. Arbitrerà lo sloveno Slavko Vincic. Mourinho spera di avere a disposizione Paulo Dybala, che ha lavorato parzialmente in gruppo: tutto dipenderà dalla rifinitura di oggi. La Juve invece parte dal sofferto 1-1 conquistato al 96’ allo Stadium grazie al gol di Gatti e deve vincere: impresa difficile davanti a una squadra che ha trionfato più volte nella competizione in questi ultimi anni. La gara sarà diretta dall’olandese Danny Makkelie, poliziotto. La Fiorentina infine ha il compito più duro, perché deve rimontare l’1-2 subito al Franchi dal Basilea: l’arbitro sarà lo spagnolo Josè Maria Sanchez.

