Domani terza tappa di “Casa Cus Cagliari” 

Nuovo appuntamento domani alle 15 su Radiolina con “Casa Cus Cagliari” il programma di sport universitario condotto da Andrea Matta (foto) .

Ospiti in studio: il tecnico Emiliano Garau e i giovani hockeisti Giordano Mura e Agata Atzeni ci racconteranno la vittoria del Trofeo Coni; Francesca Cabras, canoista del Circolo Kayak Sardegna Le Saline di Cagliari, ci racconterà delle due medaglie d’argento vinte ai Cnu Canoa e Canottaggio. In collegato il direttore di Cronache di Spogliatoio, Emanuele Corazzi, parlerà di come cambia il racconto sportivo.