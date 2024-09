Domani su Rai 1 scenderà in pista anche Alessia Orro  

Le ragazze d'oro sono pronte a brillare di nuovo. Dove se non a “Ballando con le stelle”? Dopo le meritate celebrazioni per la medaglia olimpica tra Quirinale e Palazzo Lateranense, la Nazionale di Pallavolo femminile sarà ancora protagonista, questa volta in prima serata sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. E allora ecco scendere in pista la nostra Alessia Orro con Paola Egonu, Myriam Sylla, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Marina Lubian e Sarah Fahr: sette delle tredici azzurre della pallavolo, medaglia d'oro olimpica,saranno le ospiti d’onore della prima puntata.

Ad annunciarlo Milly Carlucci nel corso della presentazione della diciannovesima edizione dello show danzante di Rai 1 al via domani in prima serata. Ballerina per una notte della seconda puntata sarà Barbara D'Urso.

In giuria Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. A sfidarsi in studio insieme ai ballerini professionisti saranno Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Tommaso Marini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Furkan Palali, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e Anna Lou Castoldi.

