Domani Spagna-Italia 

Sono già qualificate ai Mondiali che si terranno tra Filippine, Giappone e Indonesia tra fine agosto e settembre ma questo accresce semmai il grado di spettacolarità della sfida di domani a Caceres (ore 18, diretta su Live Sport in chiaro) tra i campioni mondiali della Spagna guidata da coach Scariolo e l'Italia di Pozzecco.

Gli azzurri arrivano all'ultimo appuntamento sull'onda dell'entusiasmo per il successo ottenuto per 85-75 sull'Ucraina a Livorno davanti a 8 mila spettatori. Pur priva di giocatori esperti come l'olbiese Datome, il lungo Melli, il top scorer Fontecchio e l'ala Polonara, ex Dinamo, la selezione azzurra è stata trascinata dai due “piccoli” Mannion, al suo career high con 28 punti, e Spissu, che si è fermato a 21. Il record del play sassarese ora in forza a Venezia, è di 22 punti, segnati contro la Serbia agli Europei, ma è da ricordare l'ultimo quarto dell'ex Dinamo: 15 punti per trascinare l'Italbasket alla vittoria in una frazione iniziata con un solo punto di vantaggio.

Spagna e Italia si sono già affrontate già a novembre e dopo una gara bellissima si è imposta in volata la formazione iberica 88-84. Per l'Italia arrivarono 20 punti di Mannion, 12 di Spissu, 10 di Biligha; per la Spagna 28 punti del play-guardia Jaime Fernandez con 12/15 dalla lunetta e 12 punti di Parra. Pozzecco ha autorizzato a lasciare il raduno il play Cappelletti, l'ala Ricci e il centro Biligha, infortunato.

I convocati : Spissu, Mannion, Flaccadori, Tessitori, Bortolani, Moraschini, Casarin, Mezzanotte, Caruso, Diouf, Visconti, Severini, Woldentensae.