Domani si torna in Consiglio Le accuse di FI 

Il ritorno in Aula è vicinissimo. Il presidente Piero Comandini, giovedì scorso, a seguito dell’occupazione dell’Aula da parte di 12 attiviste della Rete della Pratobello 24 e dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato sulle aree idonee, ha aggiornato i lavori a domani alle 10. Questo mentre l’opposizione, in commissione, ha cercato di far rientrare nel ddl 45 le parti cruciali della Pratobello 24 tramite emendamenti. FI, attraverso una nota di Piero Maieli, Angelo Cocciu, Gianni Chessa, Ivan Piras e Alfonso Marras attaccano il Campo largo: «Chi governa la Regione è stato eletto dal 43,65% ricevendo 331.007 voti, ma non considera le 210.729 firme raccolte dai sardi.Di cosa ha paura? Che si scopra che sta mentendo?Il fatto è che siamo sotto un mero attacco speculativo e questa maggioranza preferisce ignorare volutamente la volontà popolare per adeguarsi al suo nuovo ruolo di subordinazione semicoloniale, approvando una diversa legge, sullo stesso argomento, che va in tutt’altra direzione». (lo. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA