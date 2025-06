Domani si toglie il velo al futuro dell’Olbia: la proprietà svela nuovo tecnico e programmi 

Olbia. L’Olbia potrebbe ripartire dal tecnico Lucas Gatti. Il condizionale è d’obbligo, ma il tecnico argentino è molto vicino a Lucas Cominelli, uomo di fiducia in Gallura del maggior finanziatore del club Murat Yilmaz, e considerato che la sua prima esperienza sulla panchina dei bianchi si era interrotta a novembre dopo un mese per ragioni personali, con conseguenti dimissioni, il ritorno dell’ex Boca Juniors è possibile.

Per saperne di più basterà attendere qualche ora: domani nella sala stampa del “Nespoli” saranno presentati il nuovo allenatore e il programma per la prossima stagione in Serie D. Dopo l’ultima travagliata annata, chiusa con una salvezza diretta tutt’altro che scontata, i tifosi sperano nel ritorno in C. Stando alle voci, la società vorrebbe confermare buona parte della rosa attuale per costruire una squadra che possa competere ai vertici del campionato, ma molto dipenderà dal budget: trattenere giocatori come Ragatzu, Costanzo e De Grazia costa, così come costeranno i rinforzi necessari in attacco, il reparto meno brillante dell’ultima stagione. Il ritiro precampionato dovrebbe svolgersi in Sardegna, in una località a pochi chilometri da Olbia, che potrebbe essere Monti o Telti, e che, considerato lo sfratto dal Geovillage, ospiterebbe anche gli allenamenti dei bianchi.

Di questo e altro parlerà domani Benno Räber in rappresentanza della proprietà svizzera, che si appresta a chiudere in queste ore il bilancio della stagione precedente: prima di passare al vaglio della CovisoD in sede di iscrizione al campionato, la cui domanda va presentata nella seconda settimana di luglio, il bilancio dovrà essere approvato dal board e, dunque, anche dall’ex presidente Alessandro Marino e da Gian Renzo Bazzu e Alexandre Tartara, che detengono il 30 per cento del club. Nonostante l’invito, SwissPro non ha ancora acquisito le quote dei soci di minoranza, che restano alla finestra in attesa di sviluppi. Magari non nell’immediato, ma se è vero che altri investitori stranieri sono interessati all’Olbia le quote potrebbero passare di mano già quest’anno.

