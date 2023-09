Domani si parte: Dinamo-Napoli  

«Confido nell'entusiasmo e nella spinta del pubblico del PalaSerradimigni»: il coach Piero Bucchi chiama a raccolta i tifosi per la prima di campionato. Domani alle 17.30 arriva a Sassari il Napoli. La formazione allenata dal croato-polacco Milicic è al completo, quella sassarese deve rinunciare ancora alla guardia Tyree, alle ali Charalampopoulos e Bendzius, all'esterno Raspino. La società ha tesserato l'ala americana Alfonzo McKinnie e se non altro salgono a otto le rotazioni.

Coach Bucchi deve scegliere se mettere subito in quintetto McKinnie, che ha solo due giorni di allenamento coi compagni, oppure se iniziare con Kruslin e Gentile insieme al play Whittaker, all'ala Treier e al centro francese Gombauld. In quel caso dalla panchina possono alzarsi il play Cappelletti, l'ala McKinnie e il centro Diop, più il play-guardia diciottenne Pisano.

McKinnie il duttile

L'americano è stato presentato ieri mattina. «Per me è la prima volta in Italia e sono molto eccitato. Voglio essere utile alla squadra per crescere e fare un'ottima stagione con un gruppo che mi sembra composto da ottimi ragazzi. È importante l'approccio alla stagione, ho passato l'estate a lavorare sul fisico e sul mio gioco». Ala di 203cm per un quintale di peso, McKinnie è giocatore quasi opposto a Bendzius: meno tiratore ma decisamente più atletico. Ha esperienza viste le 182 gare nella Nba, soprattutto con le maglie di Golden State, Cleveland e Los Angeles. E' però la prima volta che varca l'Oceano visto che nella stagione passata (e qualche anno fa) ha giocato in Messico dove aveva quasi 15 punti di media.

L'americano si descrive così: «Sono versatile e posso ricoprire più ruoli con energia. Charamente dovrò prendere le misure al campionato». Bucchi ha un giocatore che può dare buon apporto in difesa, a rimbalzo e muoversi sia nello spot di ala piccola che di ala grande.

L'avversaria

«Napoli ha giocatori di talento offensivo, con tanti buoni tiratori, sarà un'avversaria difficile», annuncia coach Bucchi. Nei ruoli di play e guardie si alternano il giramondo Pullen, veterano che rientra in Italia dove ha indossato le maglie di Biella, Bologna e Brindisi, l'ex nazionale canadese Ennis, il 24enne Jaworski, ex San Sebastian, e Giovanni De Nicolao, fratello minore di Andrea, una delle bandiere di Venezia. Occhio all'ala Zubcic, 212cm, che approda in Italia dopo aver girato mezza Europa.

Il polacco Sokolowsi è soprattutto un tiratore, Owens invece è l'unico vero centro di ruolo. Nel roster pure l'ex biancoblù Michele Ebeling.

