Domani si decidono le semifinaliste di Coppa Italia 

Domani si giocano le gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia di Eccellenza, in palio i quattro posti in semifinale. Si parte alle 15 al “Buoncammino”: il Santa Teresa riceve il Calangianus, approdato ai quarti per la rinuncia del Tempio, ripartendo dallo 0-0. Ospiti senza Asara, espulso all’andata, che il Calangianus chiuse in dieci. Arbitra Truocchio di Sassari.

Alle 16 le altre tre gare. Al “Mariotti” l’Alghero difende il 3-2 di Bonorva firmato dalla tripletta di Sagardia, capace di ribaltare il vantaggio di Sanna. Out per squalifica Chessa nell’Alghero e Camara, a segno all’andata, nel Bonorva. Dirige Fonnesu di Sassari.

Al “Fra Locci” sfida tra ex vincitrici: il Tortolì, che alzò la coppa nel 2016-17, riparte dal 2-0 firmato da Delpiccolo e Mastropietro sulla Nuorese, campione nel 2018-19. Anche l’andata si era giocata a Tortolì per l’indisponibilità del campo nuorese. Locali senza lo squalificato Loi, fischietto a Picca di Cagliari.

A Villacidro altro incrocio tra squadre già nell’albo d’oro: la Villacidrese, vincitrice nel 1997-98, deve ribaltare l’1-0 di Piras contro l’Iglesias detentrice, che a gennaio ha conquistato il primo titolo battendo 5-4 ai rigori proprio il Tempio a Oristano, dopo lo 0-0 dei supplementari. Dirige Corrias di Nuoro.

Con il punteggio complessivo in parità si va subito ai rigori. Il tabellone è già definito fino alla finale: si gioca l’11 e il 25 novembre, poi finale secca su campo neutro, con data e sede da stabilire. La vincitrice sarà segnalata alla Lega Nazionale Dilettanti per la fase nazionale.

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