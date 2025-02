Domani si celebra “Il giorno del ricordo” 

Domani alle 19,30 il Parco Martiri delle Foibe sarà il teatro della tradizionale cerimonia commemorativa in occasione del “Giorno del ricordo”, istituito per onorare la memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

L'evento è organizzato dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dal Comitato 10 Febbraio, con il patrocinio gratuito dell'Amministrazione comunale. Sono state invitate a partecipare tutte le autorità civili, militari e religiose, le associazioni d’arma, i sodalizi locali e l’intera cittadinanza.

«La nostra speranza è che questa celebrazione rappresenti un momento di riflessione collettiva, un'occasione per approfondire la conoscenza di una pagina di storia troppo spesso dimenticata o distorta, e per promuovere un percorso di pacificazione e consapevolezza condivisa», dichiarano gli organizzatori.

Il Giorno del Ricordo, istituito per legge nel 2004, ha lo scopo di conservare e rinnovare la memoria delle migliaia di italiani trucidati nelle foibe e delle centinaia di migliaia di esuli costretti ad abbandonare le loro case e le loro terre in seguito ai tragici eventi del secondo dopoguerra. Una storia di sofferenza e di esilio che ancora oggi necessita di essere raccontata con verità e rispetto, affinché il sacrificio di quelle vittime non venga mai dimenticato.

