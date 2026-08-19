Domani sera la Festa del cinghiale 

Torna la Festa del cinghiale, giunta alla decima edizione. L’appuntamento è per domani dalle 20,30 al campo sportivo di corso Repubblica. La manifestazione è organizzata dall’Autogestita Santa Barbara con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni locali.

Al centro della serata ci sarà la pasta al ragù e il cinghiale in umido, piatti che accompagnano l’iniziativa già da diverse edizioni e raccontano il legame con il territorio. Una grande tavolata estiva pensata come momento di incontro tra residenti, emigrati e visitatori. Dopo la degustazione spazio alla musica del gruppo “A Ballare” con Roberto Fadda, Massimo Pitzalis e Salvatore Contu, poi al dj-set di Nicholas Garau. Alle 23 l’estrazione dei biglietti della lotteria a premi. Alla riuscita dell’iniziativa contribuiscono anche le squadre di caccia e le numerose persone e associazioni che collaborano con l’organizzazione.

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