Domani rivoluzione del traffico per una gara ciclistica 

C’è la gara ciclistica, cambia la viabilità. Domani dalle 14,30 alle 18 si terrà la manifestazione ciclistica su strada per le categorie Master “5° Memorial Orlando Pitzanti - 9° Trofeo Sole e Mare”, organizzata dalla Asd Sestu Bike.

Il percorso interesserà via Fiume, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Norvegia e la rotatoria di Margine Rosso. Per questo sono state previste delle modifiche al traffico. In via Fiume, in entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra via Livatino e la rotatoria di Margine Rosso, sarà chiuso il traffico e istituito il divieto di sosta.Le auto che arrivano da via Fiume in direzione Margine Rosso, dovranno svoltare obbligatoriamente in via Livatino. Saranno chiuse al traffico anche via Norvegia nel tratto tra via Monaco e via Fiume e via Generale dalla Chiesa tra via Austria e via Fiume. La circolazione sarà vietata anche nella corsia esterna della rotatoria di Margine Rosso, che farà parte del circuito di gara, esclusivamente nel tratto ricompreso tra gli svincoli in entrata e in uscita di via Fiume. I veicoli che percorrono via Fiume diretti verso Margine Rosso, potranno transitare nella strada internaall’area dell’Ipermercato che costeggia via Fiume sino ad arrivare alla rotatoria che regola le vie Norvegia e Monaco.

