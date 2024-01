Domani riparte il bibliobus  

Riparte domani da piazza Giovanni XXIII l’attività del Bibliobus, la biblioteca mobile del Comune, il cui obiettivo è promuovere la lettura e favorire l'accesso all’informazione attraverso la consultazione e il prestito di libri.

Il camper stazionerà in piazza Giovanni dalle 15 alle 19 e, nel corso del mese, tornerà il 15, il 22 e il 29 negli stessi orari. Il 2, 9, 16, 23 e 30 sarà invece in via Giotto dalle 9 alle 13; il 2, 9, 16, 23 e 30 stazionerà in via Stoccolma dalle 15 alle 19; il 4 e 18 l’attività si sposterà al mercato di via Quirra dalle 9 alle 13; il 12 e 26 al Parco Ex Vetreria (Pirri) dalle 15 alle 19; il 5, 12, 19 e 26 sarà invece in via Euro dalle 9 alle 13.

Se c'è un libro che si desidera leggere è possibile segnalarlo a bibliobus@comune.cagliari.it o su whatsApp al numero 329.9019746.

