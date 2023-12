Domani restano chiusi parchi e cimitero 

Il Comune corre ai ripari dopo l’allerta meteo della protezione civile diramato ieri.

Per tutta la giornata di domani (venerdì) e per la mattina di sabato sono previsti forti venti di maestrale con intensità anche di burrasca, per questo l’amministrazione ha deciso di chiudere tutti i parchi e il cimitero comunale in via Marconi fino a sabato mattina alle 12, per tutelare l’incolumità pubblica.

Di conseguenza chiuderà anche il mercatino di Natale all’interno dell’area verde in via D’Annunzio che riaprirà regolarmente sabato alle 15 con tutte le iniziative previste. Proprio a seguito del forte vento previsto, l’amministrazione in una nota invita i cittadini; «a evitare al massimo gli spostamenti».

Importante non sostare e non passare sotto gli alberi presenti anche al di fuori dei parchi, in caso di forti raffiche e di tenersi lontano anche dai balconi e da qualunque altro luogo a rischio di caduta di vasi o altri oggetti pericolosi.Salvo proroghe dell’ultimo minuto, i parchi riapriranno regolarmente le porte ai visitatori sabato pomeriggio mentre il cimitero accoglierà i parenti dei defunti domenica, la vigilia di Natale, solo la mattina fino alle 12,50. Il provvedimento non riguarda ovviamente le scuole, che chiuderanno per le vacanze di Natale già da oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA