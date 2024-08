Domani Peggy Gou, regina della consolle, a Baja Sardinia 

Come annunciato su queste pagine all’inzio di luglio prosegue al Phi Beach di Baja Sardinia la stagione dedicata ai grandi artisti e artiste delle consolle internazionale. Stasera è la volta Themba (direttamente della scena sudafricana) e domenica della dj coreana Peggy Gou.

Ma non si fermano le feste danzanti guidate da dee jay di fama lunedì sarà la volta di Bora Uzer, martedì 13 Carl Cox (uno degli imperatoti della musica tecno e house) , mercoledì 14 Pawsa, giovedì 15 The Martinez Brothers, venerdì 16 Black Coffee (altra stella in arrivo dal Sud Africa) e Shoba, sabato 17 Carlita, domenica 18 Jamie Jones, lunedì 19 il ritorno di Bob Sinclar (ormai icona del pop) , martedì 20 DJ Tennis, mercoledì 21 Kungs (il francese Valentin Brunel), giovedì 22 Claptone (il dj, produttore e discografico tedesco che in consolle cela sempre il suo volto con una maschera dorata da medico della peste veneziano), venerdì 23 Argy, sabato 24 Jimmy Sax, sabato 31 ha ancora una casella in via di definizione, sabato 7 settembre gran finale di stagione con il ritorno di Themba.

RIPRODUZIONE RISERVATA