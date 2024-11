Domani “Pane e olio in frantoio” 

A Santadi torna “Pane e Olio in Frantoio”, giunto alla 20ª edizione. Domani si aprirà l’esposizione di prodotti enogastronomici locali, con dimostrazioni di panificazione e cottura in forni a legna. Novità di quest’anno è un’escursione tra i vigneti lungo i sentieri del Carignano, organizzata dalla Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara. Il percorso di 12 chilometri collega Santadi con Is Zuddas.

La Pro Loco, guidata da Paolo Atzeni, ha arricchito l’evento con trenini turistici: «Permetteranno ai visitatori di raggiungere frantoi e siti di interesse archeologico e ambientale». Una via sarà chiusa al traffico e ospiterà un luna park.

Entusiasta il sindaco Massimo Impera: «Esporremo prodotti d’eccellenza che valorizzano Santadi e l’intero Sulcis Iglesiente».

