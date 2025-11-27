VaiOnline
Serie D.
28 novembre 2025 alle 00:20

Domani Palmese-Latte Dolce e Trastevere-Monastir 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fine settimana “spezzatino” per le cinque formazioni sarde. In campo domani in trasferta nei due anticipi della 14ª giornata il Latte Dolce alle 14 con la Palmese e il Monastir alle 14.30 col Trastevere. Completano il turno domenica (14.30) il derby Budoni-Costa Orientale Sarda e la gara casalinga dell’Olbia contro la Scafatese, imbattuta capolista del girone G.

A rompere gli indugi sarà, dunque, il Latte Dolce a Pomigliano d’Arco. Reduci dalla sconfitta interna con la Nocerina (seconda consecutiva), i sassaresi dovranno rinunciare a Bouabre e ad Aiello, squalificati. Come se non bastasse lo stato di forma della Palmese, in ripresa dopo il difficile avvio. «Sappiano di dover lottare su ogni campo, e siamo consapevoli delle difficoltà di un girone equilibrato, in cui nessuno concede nulla», ha detto il capitano del Latte Dolce Marco Cabeccia dopo la gara con la Nocerina, «ma finora abbiamo fatto 17 punti, un buon bottino, e dobbiamo continuare a guardare a noi stessi».

Sopra, a quota 20, c’è il Monastir, che forte di due vittorie di fila va a fare visita alla terza della classe a caccia del tris. «Il Trastevere è una squadra strutturata, con un’idea di gioco chiara: se si trova così in alto in classifica è perché ha continuità di prestazione e punti. Andremo a giocarcela con l’obiettivo di fare il meglio possibile», suona la carica l’allenatore Marcello Angheleddu. Dunque il derby tra Budoni, quarta, in piena zona playoff, e prima delle sarde con 24 punti, e la Costa Orientale Sarda, che segue a -4, e la sfida alla primatista dell’Olbia. Giancarlo Favarin potrà contare su Buschiazzo, al rientro dalla squalifica, ma gli uomini sono contati e per reggere l’onda d’urto della Scafatese servirà la prestazione della vita. Intanto l’imprenditore Romi Fuke ha convocato per martedì una conferenza stampa in cui illustrerà il suo piano per acquisire il club.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Satta si dimette: primo scossone per la Giunta Todde

Il consigliere sassarese lascia l’Agricoltura e il gruppo dei Progressisti. Agus in campo 
Roberto Murgia
L’evento

I nuraghi e l’Unesco: «Crescita sostenibile»

Attrarre turisti per destagionalizzare «L’archeologia è fattore di sviluppo» 
Alessandra Carta
La vertenza

Contratto, oggi scioperano i giornalisti italiani

Il sindacato: «Serve un nuovo accordo». Gli editori: «Investiamo per qualità e occupazione» 
la festa di fdi

Meloni, sfida a Schlein e Conte

«Sì al confronto ad Atreju, ma voglio entrambi i leader dell’opposizione» 
garlasco

Nelle unghie di Chiara un Dna «compatibile» con quello di Sempio

Corrispondono 12 marcatori su 16 ma in un materiale molto degradato 
Il conflitto

«Stop alla guerra solo se Kiev lascia il Donbass»

Le condizioni di Putin: pronti a discutere il piano di pace Usa 
Imprese.

L’Isola laboratorio di finanza innovativa

Il nuovo corso della Sfirs per modernizzare il sistema del credito alle Pmi sarde 
Cristina Cossu
Il rapporto.

L’età della pensione in Italia salirà a 70 anni

Gli attivi caleranno del 35% entro il 2065 e il gender gap aumenterà 
Emergenza abitativa.

Case a pezzi, arrivano 4 milioni

Via al piano per l’edilizia popolare comunale: si comincia dagli alloggi vuoti 
Piera Serusi