Domani Palmese-Latte Dolce e Trastevere-Monastir 

Fine settimana “spezzatino” per le cinque formazioni sarde. In campo domani in trasferta nei due anticipi della 14ª giornata il Latte Dolce alle 14 con la Palmese e il Monastir alle 14.30 col Trastevere. Completano il turno domenica (14.30) il derby Budoni-Costa Orientale Sarda e la gara casalinga dell’Olbia contro la Scafatese, imbattuta capolista del girone G.

A rompere gli indugi sarà, dunque, il Latte Dolce a Pomigliano d’Arco. Reduci dalla sconfitta interna con la Nocerina (seconda consecutiva), i sassaresi dovranno rinunciare a Bouabre e ad Aiello, squalificati. Come se non bastasse lo stato di forma della Palmese, in ripresa dopo il difficile avvio. «Sappiano di dover lottare su ogni campo, e siamo consapevoli delle difficoltà di un girone equilibrato, in cui nessuno concede nulla», ha detto il capitano del Latte Dolce Marco Cabeccia dopo la gara con la Nocerina, «ma finora abbiamo fatto 17 punti, un buon bottino, e dobbiamo continuare a guardare a noi stessi».

Sopra, a quota 20, c’è il Monastir, che forte di due vittorie di fila va a fare visita alla terza della classe a caccia del tris. «Il Trastevere è una squadra strutturata, con un’idea di gioco chiara: se si trova così in alto in classifica è perché ha continuità di prestazione e punti. Andremo a giocarcela con l’obiettivo di fare il meglio possibile», suona la carica l’allenatore Marcello Angheleddu. Dunque il derby tra Budoni, quarta, in piena zona playoff, e prima delle sarde con 24 punti, e la Costa Orientale Sarda, che segue a -4, e la sfida alla primatista dell’Olbia. Giancarlo Favarin potrà contare su Buschiazzo, al rientro dalla squalifica, ma gli uomini sono contati e per reggere l’onda d’urto della Scafatese servirà la prestazione della vita. Intanto l’imprenditore Romi Fuke ha convocato per martedì una conferenza stampa in cui illustrerà il suo piano per acquisire il club.

RIPRODUZIONE RISERVATA