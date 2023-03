Domani Palermo-Modena  

La primavera si preannuncia molto calda in Serie B, con le ultime nove sfide che mettono in palio punti pesanti. Si riparte domani con Palermo-Modena, anticipo della 30ª giornata (20.30). I rosanero, privi di capitan Brunori, assente per infortunio dopo 78 presenze consecutive, cercano il successo per rientrare nella griglia playoff. La giornata prosegue sabato con sette match alle 14, oltre a Reggina-Cagliari alle 16.15. La capolista Frosinone tenta allo Stirpe, contro il Cosenza, lo scatto decisivo per la serie A. Ad oggi basterebbero 15 punti per la matematica ma se il Bari dovesse rallentare, la promozione per i ciociari potrebbe arrivare anche in anticipo. Il Genoa va a Brescia per consolidare il secondo posto e staccare proprio i pugliesi (ora a -3) impegnati domenica in casa della Ternana. Il Grifone deve guardarsi le spalle dall’ostico Südtirol: gli altoatesini affrontano la Spal di Oddo. Il Parma cerca conferme a Como in ottica playoff. Le altre sfide sono Cittadella-Perugia, Ascoli-Venezia, Pisa Benevento.

