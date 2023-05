Domani notte il rientro a Cagliari nella chiesetta di Stampace 

Dopo quella di Sarroch e Nora, per Sant’Efisio la terza notte - oggi, l’ultima del pellegrinaggio - trascorre nella parrocchiale di Pula,San Giovanni Battista. Dove arriverà dopo la solenne processione con il simulacro lungo il percorso che porta agli scavi di Nora con rientro dalla spiaggia (alle 11 Pontificale presieduta dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi). Domani, invece di primo mattino (alle 7.30), dopo la messa dell’alba, il corteo riparte alla volta di Cagliari ripercorrendo a ritroso - ma questa volta in una sola giornata e con brevissime soste - lo stesso percorso del viaggio d’andata: Villa San Pietro – Sarroch – Villa d’Orri – Su Loi – Maddalena Spiaggia – Giorgino, dove ci sarà il cambio del cocchio e degli abiti a Sant’Efisio. Niente Messe solenni o profumate arramadure. Al rientro Sant’Efisio ha fretta. Perché c’è da arrivare a Cagliari, alla chiesa di Stampace, entro la mezzanotte per sciogliere il voto secolare e così adempiere alla promessa pronunciata. ( ma. mad. )

