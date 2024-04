Domani nel derby primo match point per l’Inter 

L'Inter si prepara per il derby scudetto. Domani i nerazzurri battendo il Milan potrebbero diventare i primi a festeggiare matematicamente il tricolore in una stracittadina: un evento storico già sfiorato dall'Inter nel 2007/08, quando però a prevalere nel derby furono i rossoneri, rimandando la festa interista solo all'ultima giornata nel testa a testa allora contro la Roma.

L’attesa

Stavolta invece in seconda posizione ci sono proprio i cugini milanisti, usciti con le ossa rotte dalla doppia sfida europea proprio contro i giallorossi ma in cerca di riscatto, anche perché arrivano da cinque sconfitte consecutive nei derby. Servirà quindi vincere per gli uomini di Simone Inzaghi per poter far partire i festeggiamenti già domani sera con cinque giornate d'anticipo: un successo che varrebbe di più, considerando non solo il fatto che potrebbe arrivare nel derby ma anche che vorrebbe dire centrare la seconda stella prima dei rivali. E per farlo il tecnico nerazzurro punterà soprattutto sui suoi due attaccanti, Thuram e Lautaro Martinez. La ThuLa, derivazione della LuLa (con Lukaku) ai tempi di Conte, ha trascinato i compagni praticamente fino a febbraio, tirando sempre la carretta anche considerando i problemi di Sanchez e Arnautovic. Da lì la coppia si è inceppata: il francese si è sbloccato contro il Cagliari ma è la prima rete dal 16 febbraio scorso, mentre il capitano nerazzurro non trova la via del gol dal 28 febbraio. Entrambi, però, sanno come si fa male al Milan. All'andata Thuram fece capire che tipo di giocatore fosse, con un gol da favola e una prestazione da incorniciare, mentre Lautaro non è entrato nel tabellino ma ha avuto impatto con due assist. Per l'argentino, il Milan è la terza vittima italiana preferita (dopo Salernitana e Cagliari), con otto gol in quindici stracittadine, mettendo la firma tra gli altri nel derby di Champions dell'anno scorso e pure in quello di campionato.

