Domani Musetti-Sonego 

Dopo il successo a Vienna Jannik Sinner mette nel mirino il numero 1 dell'Atp Carlos Alcaraz nei confronti del quale ha ridotto i punti di distacco. Il tutto in attesa di Parigi – il cui tabellone principale si è aperto ieri sera – che potrebbe ancora cambiare una quantità infinita di carte in tavola. Con la doppia via segnata da Vienna e Basilea, si è chiusa una settimana abbastanza ricca di variazioni nel ranking ATP. In particolare, la top ten ha qualche movimento nella sua seconda metà mentre si entra in conti decisivi per la Race, la classifica che riguarda i soli risultati dell'anno. Escono dai 10 Draper e Rune, ma se l'inglese potrà subito riprendersela a inizio 2026 (e avrà la seconda metà come terreno di caccia), per il danese ci sarà una continua discesa fino al ritorno, con l'augurio che possa esserci nel minor tempo possibile.

Alex de Minaur, con la semifinale a Vienna, diventa numero 6, mentre più indietro il balzo più rilevante è quello di Joao Fonseca: il brasiliano, vincendo Basilea (alla stessa età dei primi tornei di Federer, Djokovic e Murray, 19 anni e 2 mesi), è ora parte del club dei primi 30: 28°, con un +18 di saldo. Questo il ranking Atp dei primi dieci 1.Carlos Alcaraz (Spa) 11340; 2.Jannik Sinner 10500; 3.Alexander Zverev (Ger) 6160; 4.Taylor Fritz (Usa) 4685; 5.Novak Djokovic (Srb) 4580; 6.Alex de Minaur (Aus) 3935 (+1); 7.Ben Shelton (Usa) 3820 (-1); 8.Lorenzo Musetti 3685; 9.Casper Ruud (Nor) 3235 (+2); 10.Felix Auger-Aliassime (Can) 3195 (+2).

A Parigi

Comincia bene l'avventura di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Parigi. Il tennista romano ha battuto il ceco Tomas Machac in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 al termine di un match brillante e avanza al secondo turno, per lui stasera il match difficile ma affascinante contro il numero 7 del mondo Ben Shelton. Si ferma subito Luciano Darderi, eliminato dal francese Arthur Cazaux 7-6 (7/5), 7-6 (7/4). Match tirato, combattuto, ma il potente tennista italo-argentino ha sbagliato troppo in entrambi i tie break contro il giocatore di casa, ben supportato dal folto pubblico.

Ottimo l’esordio di Lorenzo Sonego, che ha superato in due set (6-2. 6-3) lo statunitense Sebastian Korda (54 Atp). Decine gli errori gratuiti per lo sconfitto, anche deficitario sotto il profilo atletico, al cospetto di un eccellente Sonego, all’altezza dei suoi momenti migliori sul veloce del Paris Rolex Masters. Sonego in un’ora e mezza si regala il passaggio al secondo turno e si prepara, per domani pomeriggio, al derby dei Lorenzi contro la testa di serie numero 7 Lorenzo Musetti. Ancora una volta il tennis italiano – che vanta due giocatori nella top ten – monopolizza l’attenzione in un 1000. Sarà una sfida da non perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA