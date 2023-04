Domani musei aperti, ecco che cosa vedere 

La Galleria Comunale d’Arte, il Palazzo di Città e il Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu, saranno aperti anche domani con il consueto orario dalle 10 alle 18.

Alla Galleria si può ammirare la Collezione Ingrao, formata da oltre cinquecento opere che ricoprono un arco temporale compreso fra la metà dell’Ottocento e la seconda metà del Novecento, documentando i principali movimenti artistici del periodo. Un’intera sala del Museo è dedicata alla Collezione civica degli artisti sardi del Novecento, qui sono esposti i gessi originali del grande scultore sardo Francesco Ciusa, noto per avere ottenuto un grande successo alla Biennale di Venezia del 1907, con la straordinaria scultura La Madre dell’ucciso.

Al Palazzo di Città c’è “Ludica. Il giocattolo come simbolo del cambiamento tra due secoli”. Attraverso centinaia di giocattoli rari e preziosi, esposti per sezioni tematiche nei quattro piani del Museo, è possibile ripercorrere l’evoluzione del gioco tra l’Ottocento e gli anni Novanta del XX secolo.

Il Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu propone al pubblico la Collezione permanente di arte orientale donata al Comune dal collezionista cagliaritano Stefano Cardu, avventuroso viaggiatore che visse per tanti anni in Siam, l’attuale Thailandia. Per la sua peculiarità, la Collezione Cardu è unica in Italia e tra le poche al mondo: presenta moltissimi esemplari di armi siamesi, assai poco noti, che formano il gruppo più nutrito ed interessante del Fondo, oltre ad una notevole varietà di pezzi artistici del XIX secolo di origine diversa provenienti dal Giappone, dalla Cina, dal Laos, dalla Cambogia.

RIPRODUZIONE RISERVATA